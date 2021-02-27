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Fenerbahçe'de kritik eksikler: Caner Erkin de kadroda yok

Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kafileye dahil edilmedi.

Son idmanda takımla çalışan Caner Erkin'in de kadroda olmaması şaşkınlığa neden oldu.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle;

  • "Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"

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