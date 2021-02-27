Fenerbahçe'de kritik eksikler: Caner Erkin de kadroda yok

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kafileye dahil edilmedi.
Son idmanda takımla çalışan Caner Erkin'in de kadroda olmaması şaşkınlığa neden oldu.
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle;
- "Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"
Trabzonspor maçı kamp kadromuz. 👇#TSvFB pic.twitter.com/Yg9KSGrdyu
Trabzonspor maçı kamp kadromuz. 👇#TSvFB pic.twitter.com/Yg9KSGrdyu— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 27, 2021