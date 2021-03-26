Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte, 5 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, sarı-lacivertli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolculardan birisini açıkladı.
- Kaya, "Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 4-5 tane takım arkadaşı ile koronavirüse yakalanmış. Büyük kızım sağlıkçı olduğu için haberi ondan almıştım çok üzüldüm. İnşallah Mert Hakan en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara döner" ifadelerini kullandı.