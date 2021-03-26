Spor Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada 5 futbolcunun ve 2 kulüp personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, sarı-lacivertli takımda testi pozitif çıkan futbolculardan birinin Mert Hakan Yandaş olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mert Hakan Yandaş bu sezon 28 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte, 5 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, sarı-lacivertli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolculardan birisini açıkladı.

  • Kaya, "Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 4-5 tane takım arkadaşı ile koronavirüse yakalanmış. Büyük kızım sağlıkçı olduğu için haberi ondan almıştım çok üzüldüm. İnşallah Mert Hakan en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara döner" ifadelerini kullandı.

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