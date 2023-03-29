|
Reklam
Reklam
Spor

Fenerbahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları İsmail Yüksek, Alioski, Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu performanslarıyla beğeni topladı. A Milli Futbol Takımı ise Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı mağlup ederken konuk ettiği Hırvatistan engelini aşamadı.

Haber Merkezi
12:15 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Osayi Samuel-İsmail Yüksek-Alioski

Osayi Samuel-İsmail Yüksek-Alioski

Fenerbahçe'den milli takımlarda bulunan oyuncular yükselen performansları ile dikkat çekti. A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın 38'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan İsmail Yüksek, girdiği ikili mücadeleler ve baskılı oyunuyla taraftarların beğenisini topladı.


Alioski 'Ben de varım' dedi

Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen ancak Jesus'un gözüne giremeyen Ezgjan Alioski, Makedonya Milli Takımı'ndaki performansıyla forma yarışında "Ben de varım" dedi. Malta karşılaşmasında 78 dakika sahada yer alan Alioski, Faroe Adaları maçında ise 90 dakika süre alarak ülkesinin milli takımına katkısını sürdürdü.


Osayi dikkat çekti

Bright Osayi-Samuel ise Nijerya Milli Takımı'nda dikkat çekti. Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un 11'de pek düşünmediği Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı





#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#İsmail Yüksek
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.