Fenerbahçe'de milli futbolcuların performansı göz doldurdu

Fenerbahçe'den milli takımlarda bulunan oyuncular yükselen performansları ile dikkat çekti. A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın 38'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan İsmail Yüksek, girdiği ikili mücadeleler ve baskılı oyunuyla taraftarların beğenisini topladı.

Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen ancak Jesus'un gözüne giremeyen Ezgjan Alioski, Makedonya Milli Takımı'ndaki performansıyla forma yarışında "Ben de varım" dedi. Malta karşılaşmasında 78 dakika sahada yer alan Alioski, Faroe Adaları maçında ise 90 dakika süre alarak ülkesinin milli takımına katkısını sürdürdü.

Bright Osayi-Samuel ise Nijerya Milli Takımı'nda dikkat çekti. Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un 11'de pek düşünmediği Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı