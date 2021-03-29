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Fenerbahçe'de Perotti döndü

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı sebebiyle 4 aydır sahalardan uzak kalan Diego Perotti koşulara başladı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Perotti döndü
Perotti takımdan ayrı koşu yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.

Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı.

Diego Perotti, koşulara başladı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, koşulara başladı.

İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti'nin sezon bitmeden takıma katılma ve süre alma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

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