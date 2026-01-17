Yeni Şafak
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Alanya maçı kadrosundan çıkarıldı

14:5817/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
AA
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi eksik sayısı 5'e yükseldi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda Sebastian Szymanski, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antrenmana da çıkmadı.

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.




