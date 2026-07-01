Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Talisca'nın MR sonuçları belli oldu

Antrenman sırasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle tedbirli davranılarak hastaneye sevk edilen ve MR incelemesi yapılan tecrübeli futbolcunun sonuçları taraftarları sevindirdi. HT Spor'un aktardığı bilgiye göre, yıldız ismin kas yapısında herhangi bir hasar veya ciddi bir sakatlık tespit edilmedi.