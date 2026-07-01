Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Talisca'nın MR sonuçları belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları sırasında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı MR’ı çekilen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın son durumu belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sağlık durumu spor kamuoyunun gündemindeydi.
Antrenman sırasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle tedbirli davranılarak hastaneye sevk edilen ve MR incelemesi yapılan tecrübeli futbolcunun sonuçları taraftarları sevindirdi. HT Spor'un aktardığı bilgiye göre, yıldız ismin kas yapısında herhangi bir hasar veya ciddi bir sakatlık tespit edilmedi.
Fenerbahçe sağlık ekibi, Talisca’nın durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Oyuncunun bugün ve yarın bireysel kuvvetlendirme programı dahilinde özel çalışmalar yapacağı öğrenildi. Talisca’nın Avusturya’da gerçekleşecek sezon öncesi hazırlık kampında takımla birlikte sahada olmasının hedeflendiği belirtildi.