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Spor

Fenerbahçe'de sarı alarm

Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor sarı kart sınırında bulunuyor.

11:42 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Fenerbahçe idmanı (Arşiv)

Fenerbahçe idmanı (Arşiv)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.


İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.


Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.


Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.


68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.


Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.


Tek eksik Batshuayi

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.


Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.





#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Süper Lig
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