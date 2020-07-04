Fenerbahçe'de Simon Falette belirsizliği son buldu
Fenerbahçe'de Simon Falette belirsizliği son buldu
Fenerbahçe'de sezonun geri kalan maçlarında oynayıp oynamayacağı kesin olmayan Simon Falette konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Simon Falette'in sezonun kalan maçlarında forma giymesi konusunda herhangi bir problem olmadığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü, Simon Falette'nin sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmadığını belirtti.
Sarı-lacivertli ekibin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık söleşmesinin son bulduğu için Eintracht Frankfurt Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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