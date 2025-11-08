Yeni Şafak
Fenerbahçe’de skandal karara UEFA şikayeti: Hakemin 3 yıl önceki büyük itirafı ortaya çıktı: Düdüğü tehlikede!

08:598/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe, skandal hakem için UEFA'ya gidiyor
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçın son anlarında hakem Allard Lindhout'un vermediği penaltı kararı büyük tepki topladı. VAR uyarısına rağmen 90+5. dakikada Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı es geçen Hollandalı hakemin kararı sonrası, Fenerbahçe yönetiminin UEFA'ya başvurma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, müsabakanın hakemi Allard Lindhout son dakikada verdiği penaltı kararı tartışılmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında, Çek takımının Liberyalı stoperi Sampson Dweh'in müdahalesiyle Plzen ceza sahasında yerde kalan Jhon Duran penaltı bekledi ancak hakem Lindhout oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Dennis Higler'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Hollandalı orta hakem, yine kararında ısrarcı oldu ve penaltıyı vermedi.

FENERBAHÇE UEFA’YA GİDİYOR

Sarı lacivertlilerin büyük tepki gösterdiği bu karar sonrası Fenerbahçe yönetiminin, Allard Lindhout ile ilgili olarak UEFA'ya başvurma kararı aldığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yönetim detaylı bir sunum hazırlayacak ve hakem Lindhout'u UEFA'ya şikayet edecek.

HAKEMİN 3 YIL ÖNCEKİ İTİRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Lindhout'un 3 yıl önce Hollanda Eredivisie'de oynanan Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı.





