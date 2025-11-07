Alman efsaneden maç sonu sert tepki: Lothar Matthaus, Fenerbahçe'nin penaltısını resmen ilan etti!

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son anları tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Allard Lindhout, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Viktoria Plzen lehine faul verdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.





RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Duran'ın pozisyonunu değerlendirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

'DÜDÜĞÜ ELİNDEN ALINMALI'

Alman efsane, "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı." dedi.





Matthaus, ayrıca Hollandalı hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini söyledi. Matthaus, "Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor." diye konuştu.







