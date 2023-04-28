Fenerbahçe'de stoper alarmı

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de yarın Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maç öncesinde stoperde kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Gustavo Henrique ve Attila Szalai sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçı kadrosunda yer almayacak.





Sorun devam ediyor

15 Eylül'de Rennes maçında yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir resmi karşılaşmada forma giymeyen Luan Peres takımla çalışmalara başladı. Ancak tecrübeli stoperin uzun süre oynamaması ve maç eksiğinin olması da ilk 11'de oynama ihtimalini zayıflatıyor. Samet Akaydın oynadığı maçlarda savunmada gole neden olan kritik hatalar yaparken, özellikle defans arkasına atılan topları kesemiyor ve rakibin hızlı hücumcuları karşısında çaresiz kalıyor.





Moral olarak da dipte olan Samet alternatifin olmaması nedeniyle Sivasspor maçında da ilk 11'de maça başlayacak. Serdar Aziz de devre arasında Samet'in transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmiş, rotasyon oyuncusu konumuna gelmişti. Sivasspor maçında stoper merkezi Serdar-Akaydın ikilisinden oluşacak





Batshuayi takımla çalıştı

Diğer yandan Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Batshuayi takımla birlikte antrenmanlara başladı. Öte yandan Zajc, Gustavo ve Szalai ise bireysel olarak çalıştı. Lincoln'ün ise tedavisine devam edildi.



















