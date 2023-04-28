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Spor

Fenerbahçe'de stoper alarmı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde stoper mevkiinde kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Gustavo ve Szalai sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak, Luan Peres'in maç eksiği bulunuyor, Samet Akaydın ise formsuz.

Haber Merkezi
09:17 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Sivasspor maçına eksik kadro ile çıkacak.

Fenerbahçe, Sivasspor maçına eksik kadro ile çıkacak.

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de yarın Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maç öncesinde stoperde kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Gustavo Henrique ve Attila Szalai sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçı kadrosunda yer almayacak.


Sorun devam ediyor

15 Eylül'de Rennes maçında yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir resmi karşılaşmada forma giymeyen Luan Peres takımla çalışmalara başladı. Ancak tecrübeli stoperin uzun süre oynamaması ve maç eksiğinin olması da ilk 11'de oynama ihtimalini zayıflatıyor. Samet Akaydın oynadığı maçlarda savunmada gole neden olan kritik hatalar yaparken, özellikle defans arkasına atılan topları kesemiyor ve rakibin hızlı hücumcuları karşısında çaresiz kalıyor.


Moral olarak da dipte olan Samet alternatifin olmaması nedeniyle Sivasspor maçında da ilk 11'de maça başlayacak. Serdar Aziz de devre arasında Samet'in transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmiş, rotasyon oyuncusu konumuna gelmişti. Sivasspor maçında stoper merkezi Serdar-Akaydın ikilisinden oluşacak


Batshuayi takımla çalıştı

Diğer yandan Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Batshuayi takımla birlikte antrenmanlara başladı. Öte yandan Zajc, Gustavo ve Szalai ise bireysel olarak çalıştı. Lincoln'ün ise tedavisine devam edildi.






#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Szalai
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