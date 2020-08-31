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Fenerbahçe'de yeni transferler ne kadar maaş alıyor?

Fenerbahçe'de limit sıkıntısı maaşları düşürdü: İşte yeni transferlerin yıllık ücretleri

Harcama limitlerinin daralması nedeniyle maaş bütçesini indirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yeni transfer ettiği 11 futbolcuya toplam 10,9 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Yeni transferler arasında 2 milyon euronun üstünde ücret alan hiçbir futbolcu bulunmuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Mauricio Lemos dışındaki transferlerinin tamamını bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Mauricio Lemos dışındaki transferlerinin tamamını bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, takımın maaş bütçesini belli bir seviyeye çekmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadrosuna önemli oyuncular katarken, bu futbolcularla uygun yıllık ücretle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’de, yeni imza attırılan 11 futbolcudan 2 milyon euronun üzerinde yıllık ücret alan oyuncu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin, transfer ettiği 11 futbolcuya yaklaşık 10.9 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi. 64 milyon euroluk maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıllarda maaşlarda yaşanan derin farklar takım içerisinde huzursuzluğa neden oluyordu. Bunu da göz önünde bulunduran Femerbahçe yönetimi, limitler çerçevesinde dengeli bir kadro oluşturmak istiyor.

Son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferlerin büyük çoğunluğunu kampa yetiştirdi.
Son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferlerin büyük çoğunluğunu kampa yetiştirdi.

Ayrılıklar limit açacak

Fenerbahçe’de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak. Düzce Topuk Yaylası kampında tüm oyuncuları tanıma fırsatı bulan teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü. Yönetimin, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’a gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Vedat Muriqi’ye gelen resmi teklifin de kabul edilmesi planlanıyor. Hem Almanya’dan hem de İspanya’dan talipleri olan Tolgay Arslan’ın da gitmesine kesin gözle bakılıyor. Kamp döneminde birçok antrenmanda yer almayan Tolgay da ayrılığa sıcak bakıyor.

Bu oyuncular dışında Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Allahyar ve Frey de dahil kadrodan 8 ya da 9 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe’nin limitlerinde önemli bir rahatlama olacak.

Enner Valencia'nın kaçırılan kardeşi kurtarıldı: Operasyon saniye saniye görüntülendi
Enner Valencia'nın kaçırılan kardeşi kurtarıldı: Operasyon saniye saniye görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajıFenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.İşte Erci Valencia'nın kurtarılma anı;Así fue el rescate de Erci, la hermana del futbolista Enner Valencia. pic.twitter.com/VlFmDkq2nJ&mdash; La Plena Ecuador (@LaPlenaEcua) August 29, 2020 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

  • Yeni transferlerin yıllık ücretleri
  • Mert Hakan Yandaş: 12 milyon TL
  • Caner Erkin: 1 milyon euro
  • Gökhan Gönül: 1 milyon euro
  • Filip Novak: 1.4 milyon euro
  • Jose Sosa: 1.8 milyon euro
  • Mame Thiam: 1.3 milyon euro
  • Sinan Gümüş: 750 bin euro
  • Enner Valencia: 1.3 milyon euro
  • İsmail Yüksek: 500 bin TL
  • Barış Sungur: 350 bin TL

Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)
Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.Fenerbahçe'de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.Alanyaspor Salih Uçan'la öne geçti6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içeride kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.Beraberlik golü Ferdi Kadıoğlu'ndan37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda gol sesi çıkmadı47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.Mert Hakan direğe takıldı60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı geniş özeti;Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)

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