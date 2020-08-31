Fenerbahçe'de limit sıkıntısı maaşları düşürdü: İşte yeni transferlerin yıllık ücretleri

Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, takımın maaş bütçesini belli bir seviyeye çekmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadrosuna önemli oyuncular katarken, bu futbolcularla uygun yıllık ücretle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’de, yeni imza attırılan 11 futbolcudan 2 milyon euronun üzerinde yıllık ücret alan oyuncu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin, transfer ettiği 11 futbolcuya yaklaşık 10.9 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi. 64 milyon euroluk maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıllarda maaşlarda yaşanan derin farklar takım içerisinde huzursuzluğa neden oluyordu. Bunu da göz önünde bulunduran Femerbahçe yönetimi, limitler çerçevesinde dengeli bir kadro oluşturmak istiyor.

Ayrılıklar limit açacak

Fenerbahçe’de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak. Düzce Topuk Yaylası kampında tüm oyuncuları tanıma fırsatı bulan teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü. Yönetimin, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’a gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Vedat Muriqi’ye gelen resmi teklifin de kabul edilmesi planlanıyor. Hem Almanya’dan hem de İspanya’dan talipleri olan Tolgay Arslan’ın da gitmesine kesin gözle bakılıyor. Kamp döneminde birçok antrenmanda yer almayan Tolgay da ayrılığa sıcak bakıyor.

Bu oyuncular dışında Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Allahyar ve Frey de dahil kadrodan 8 ya da 9 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe’nin limitlerinde önemli bir rahatlama olacak.

Enner Valencia'nın kaçırılan kardeşi kurtarıldı: Operasyon saniye saniye görüntülendi Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajıFenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçemizin yeni transferi Enner Valencia'nın 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın, Ekvador hükümeti ve polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini almış bulunmaktayız. Futbolcumuz Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia ve Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.İşte Erci Valencia'nın kurtarılma anı;Así fue el rescate de Erci, la hermana del futbolista Enner Valencia. pic.twitter.com/VlFmDkq2nJ— La Plena Ecuador (@LaPlenaEcua) August 29, 2020 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

Yeni transferlerin yıllık ücretleri

Mert Hakan Yandaş: 12 milyon TL

Caner Erkin: 1 milyon euro

Gökhan Gönül: 1 milyon euro

Filip Novak: 1.4 milyon euro

Jose Sosa: 1.8 milyon euro

Mame Thiam: 1.3 milyon euro

Sinan Gümüş: 750 bin euro

Enner Valencia: 1.3 milyon euro

İsmail Yüksek: 500 bin TL

Barış Sungur: 350 bin TL