Fenerbahçe'de yeni transferler ne kadar maaş alıyor?
Fenerbahçe'de limit sıkıntısı maaşları düşürdü: İşte yeni transferlerin yıllık ücretleri
Harcama limitlerinin daralması nedeniyle maaş bütçesini indirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yeni transfer ettiği 11 futbolcuya toplam 10,9 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Yeni transferler arasında 2 milyon euronun üstünde ücret alan hiçbir futbolcu bulunmuyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, takımın maaş bütçesini belli bir seviyeye çekmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadrosuna önemli oyuncular katarken, bu futbolcularla uygun yıllık ücretle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’de, yeni imza attırılan 11 futbolcudan 2 milyon euronun üzerinde yıllık ücret alan oyuncu bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerin, transfer ettiği 11 futbolcuya yaklaşık 10.9 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenildi. 64 milyon euroluk maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıllarda maaşlarda yaşanan derin farklar takım içerisinde huzursuzluğa neden oluyordu. Bunu da göz önünde bulunduran Femerbahçe yönetimi, limitler çerçevesinde dengeli bir kadro oluşturmak istiyor.
Ayrılıklar limit açacak
Fenerbahçe’de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak. Düzce Topuk Yaylası kampında tüm oyuncuları tanıma fırsatı bulan teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü. Yönetimin, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’a gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Vedat Muriqi’ye gelen resmi teklifin de kabul edilmesi planlanıyor. Hem Almanya’dan hem de İspanya’dan talipleri olan Tolgay Arslan’ın da gitmesine kesin gözle bakılıyor. Kamp döneminde birçok antrenmanda yer almayan Tolgay da ayrılığa sıcak bakıyor.
Bu oyuncular dışında Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Allahyar ve Frey de dahil kadrodan 8 ya da 9 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe’nin limitlerinde önemli bir rahatlama olacak.
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