Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Union Berlin'de şov yaptı
Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, ülkesi Almanya'nın Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, gösterdiği başarılı performansla adeta şov yapıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, takımının önemli isimleri arasında yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak oynanan Eintracht Frankfurt maçında 2 gol birden attı.
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin sahasında Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Max Kruse, 2 gol birden atarak takımının 1 puan almasında önemli bir pay sahibi oldu.
9 maç; 6 gol ve 5 asist
Union Berlin formasıyla bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 6 gol ve 5 asistle oynayan Max Kruse, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymişti. 32 yaşındaki Alman futbolcu sarı-lacivertli formayla, 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
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