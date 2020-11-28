BUNDESLİGA

Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Union Berlin'de şov yaptı

Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, ülkesi Almanya'nın Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, gösterdiği başarılı performansla adeta şov yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kruse geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kruse geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, takımının önemli isimleri arasında yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak oynanan Eintracht Frankfurt maçında 2 gol birden attı.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin sahasında Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Max Kruse, 2 gol birden atarak takımının 1 puan almasında önemli bir pay sahibi oldu.

  • 9 maç; 6 gol ve 5 asist
  • Union Berlin formasıyla bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 6 gol ve 5 asistle oynayan Max Kruse, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymişti. 32 yaşındaki Alman futbolcu sarı-lacivertli formayla, 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imza törenine motosikletle geldi: Gece yaşamı için değil futbol oynamaya geldim
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imza törenine motosikletle geldi: Gece yaşamı için değil futbol oynamaya geldim

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya'da başkent temsilcisi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi. "Futbol oynamaya geldim"Toplantıda açıklamalarda bulunan Max Kruse'nin, "Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi.10 numara jestiBu arada, Union Berlin'de en son Sebastian Andersson'un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse'nin taşıyacağı açıklandı. Andersson'un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.

Max Kruse'ye tehdit dolu mektup
Max Kruse'ye tehdit dolu mektup

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı. "Beyinsiz defol git"Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü. Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imza törenine motosikletle geldi: Gece yaşamı için değil futbol oynamaya geldim

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