Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Union Berlin'de şov yaptı

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, takımının önemli isimleri arasında yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak oynanan Eintracht Frankfurt maçında 2 gol birden attı.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin sahasında Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Max Kruse, 2 gol birden atarak takımının 1 puan almasında önemli bir pay sahibi oldu.

9 maç; 6 gol ve 5 asist

Union Berlin formasıyla bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 6 gol ve 5 asistle oynayan Max Kruse, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giymişti. 32 yaşındaki Alman futbolcu sarı-lacivertli formayla, 23 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imza törenine motosikletle geldi: Gece yaşamı için değil futbol oynamaya geldim Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya'da başkent temsilcisi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi. "Futbol oynamaya geldim"Toplantıda açıklamalarda bulunan Max Kruse'nin, "Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi.10 numara jestiBu arada, Union Berlin'de en son Sebastian Andersson'un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse'nin taşıyacağı açıklandı. Andersson'un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.