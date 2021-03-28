Fenerbahçe'den Marega hamlesi

Yeni sezonda forvet hattına kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Porto ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Moussa Marega’yı transfer etmek için harekete geçti.

Portekiz ekibinin 2023’e kadar olan sözleşme teklifinde henüz anlaşmaya varmayan Marega ile sarı-lacivertliler ciddi bir şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek, Marega’yı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Malili forvet, bu sezon Porto formasıyla 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. En golcü sezonlarından birisini 2017-18 sezonunda yaşayan Marega, o dönem Portekiz Ligi’nde 22 gol ve 5 asistle oynamıştı.

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O Jogo da haber sayfasına taşıdı

Portekiz’in önde gelen gazetesi O Jogo da Marega konusunda önemli bir habere imza attı. Gazetede yer alan haberde, 29 yaşındaki forvetle Porto arasında yeni kontrat için görüşmelerin devam ettiği ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Marega’nın sözleşmesini uzatmaması halinde yeni adresinin Fenerbahçe olacağı öne sürüldü.

Yıldız futbolcunun menajeri Aziz Ben Aissa da yaptığı son açıklamada, “Oyuncunun geleceğiyle ilgili şimdi konuşmam karışıklık çıkarabilir. Ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili sorulara, Porto ile görüştükten sonra yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.