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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ameliyat edildi

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ameliyat edildi

20:466/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş

Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir hastanede tedavi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, hastanede tedavi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu duyurdu.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.


Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."






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