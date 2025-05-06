Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir hastanede tedavi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, hastanede tedavi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu duyurdu.
"Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."