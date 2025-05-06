Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, hastanede tedavi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."