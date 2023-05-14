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Spor

Fenerbahçe'den Moussa Dembele ve Bertuğ Yıldırım hamlesi

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken forvet hattını yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Pedro, King ve Serdar Dursun'un gönderilmesi beklenirken, Valencia ile de yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım ve Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele listede öne çıkıyor.

Haber Merkezi
11:21 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Moussa Dembele 27 maçta 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bertuğ Yıldırım ise bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Moussa Dembele 27 maçta 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bertuğ Yıldırım ise bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni sezonda forvet hattında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Joao Pedro'nun yarı sıra bu sezon yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun'a da gelen teklifler değerlendirilecek.


Yollar ayrılıyor

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Norveçli golcü Joshua King ile de yollar ayrılacak. Brezilyalı golcü Joao Pedro ile İtalya Serie A Ligi takımlarından Genoa, Bologna ve Udinese ilgileniyor. Fenerbahçe yönetimi, Joao Pedro'nun bonservisini 4.5 milyon Euro olarak belirlerken, menajerinin İtalya'dan kulüplerle görüştüğü belirtildi. Bu sezon Jesus ile yedek kulübesine hapsolan milli golcü Serdar Dursun ile de yolların ayrılması bekleniyor. Serdar Dursun'a hem Süper Lig'den hem de yurt dışından teklifler var. Serdar Dursun da menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendiriyor.


Batshuayi kalacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Valencia ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor, ancak henüz anlaşma sağlanamadı. Valencia, 2.2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme isterken, yönetimin 2.2 milyon dolardan l+l yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Ekvadorlu golcünün menajeri Gonzalo Vargas ise ülke basınına oyuncusunun kalmak istediğini açıklarken, "Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin forvet hattında yeni sezonda devam etmesi kesin olan tek isim Belçikalı golcü Michy Batshuayi.


Fenerbahçe'den Moussa Dembele ve Bertuğ Yıldırım hamlesi

Forveti güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Antalyaspor'da kiralık oynayan giyen Hatayspor'un 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım ile Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi transfer listesine aldı. Bertuğ, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadrosundaki yerli golcü adayı olacak. Sarı lacivertliler yabancı golcü transferinde ise rotayı Fransa'ya çevirdi. Lyon formasıyla bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergileyen 26 yaşındaki Dembele'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle temasa geçti.







#Fenerbahçe
#Moussa Dembele
#Bertuğ Yıldırım
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