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Spor

Fenerbahçe'den muhteşem seri: 13'te 13 yaptılar

Fenerbahçe, Süper Lig’de Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

23:02 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlaması.

Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlaması.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Szymanski 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Djiku’nun golü dışında Başakşehirli futbolcu Duarte kendi kalesine attı. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 6 maçta 6 galibiyet elde etti.

Galibiyet serisi 13 maça çıktı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Başakşehir maçında da devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor’a karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Başakşehir’i de mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 13 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

38 bin taraftar izledi

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan lig maçını 38 bin 90 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan az sayıda Başakşehir taraftarı da takımlarını tribünden takip etti.



#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Süper Lig
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Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti | ÖZET