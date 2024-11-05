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Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sert yanıt

Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sert yanıt

17:365/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz." denildi.

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalara yanıt verdi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.


Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz.


Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,


Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz."



Yüksel Yıldırım ne demişti?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bugün yaptığı açıklamada, "Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından. Siz neden sahanızda 1-3 yenildiniz? Önce onu açıklayın sonra bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı." ifadelerini kullanmıştı.





#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Yüksel Yıldırım

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