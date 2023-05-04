Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Ryan Kent sarı-lacivertli formaya çok yakın

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı. Transfer haberi ile tanınan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.İskoç ekibi Rangers, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 2019'da Premier Lig devi Liverpool'dan 7.2 milyon euroya kadrosuna katmıştı.