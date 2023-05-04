Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Ryan Kent sarı-lacivertli formaya çok yakın

Ryan Kent'in Rangers ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor
Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı. Transfer haberi ile tanınan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.İskoç ekibi Rangers, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 2019'da Premier Lig devi Liverpool'dan 7.2 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
10 asist yaptı
Bu sezon İskoç ekibinde 29 lig maçına çıkan Kent, 3 gol atıp 10 asist üretti. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.Bonservis ödenmeyecek. Fenerbahçe, mayıs ayında mukavelesi bitecek İngiliz futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.