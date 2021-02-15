Fenerbahçeli Mame Thiam gönülleri fethetti

Mame Thiam bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 4 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.

Mame Thiam'ın bu hareketi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.