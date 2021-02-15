Spor Fenerbahçeli Mame Thiam gönülleri fethetti
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Fenerbahçeli Mame Thiam gönülleri fethetti

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti.

Haber Merkezi AA
Mame Thiam bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 4 asistle oynadı.
Mame Thiam bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 4 asistle oynadı.

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.

  • Mame Thiam'ın bu hareketi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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