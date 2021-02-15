Fenerbahçeli Mame Thiam gönülleri fethetti

Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, okulun yenileme çalışmalarıyla ilgili videoya da yer verildi.
- Mame Thiam'ın bu hareketi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik.
Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :)
💛💙 @Mame27Thiam pic.twitter.com/hGv3ggjBMj
Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik.