Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic ve Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dünyanın en iyi 10 sol kanadı arasına girdi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2023 yılının en iyi oyuncularını açıkladı. Bu listede dünyanın en iyi sol kanadı arasına Tadic ve Kerem'in de girmesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.





Sezon başında bedelsiz bir şekilde Ajax'tan, Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, bu sezon 29 maçta süre aldı. 35 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistle oynadı. Tadic'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro.





2020 yılında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon 29 karşılaşmada, 8 gol ve 8 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Kerem'in, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek





Tadic ve Kerem dünyanın en iyileri arasında

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre Dusan Tadic, dünyanın en iyi 6. sol kanat oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu ise bu listede 8. sırada bulunuyor. İşte dünyanın en iyi sol kanat oyuncuları;











