Fenerbahçeli taraftarlardan 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

12 Numara, UTG (Until The Grave), Kill For You, Pepe Metin ve diğer tribün liderleri yürüyüşe katılacaklarını günler öncesinden duyurmuştu. Ayrıca, Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını daha önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşte yer aldı.