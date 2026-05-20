Fenerbahçeli yıldız oyuncu takıma veda ediyor: Yeni evini aldı bile

Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak ilk isim hemen hemen belli oldu. Yıldız oyuncunun, başka bir ülkede kendisine yeni bir ev aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred için Brezilya’dan önemli bir transfer iddiası geldi. Gazeteci Heverton Guimarães’in aktardığı bilgilere göre tecrübeli futbolcu, Atlético Mineiro ile anlaşmaya oldukça yakın.
Taraflar arasında yürütülen temasların olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi. Brezilya ekibinin, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.
Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre Fred’in, Belo Horizonte’de ev satın aldığı ve ailesiyle birlikte yeni yaşam düzenine hazırlık yaptığı aktarıldı. Bu gelişme, transfer ihtimalini daha da güçlendiren bir detay olarak değerlendiriliyor.