Fenerbahçeli yönetici 3 transferin ismini açıkladı: ‘Adaylara bilgi verdik’

Fenerbahçe'de mevcut yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan görüşmeler sonrasında da başkan adaylarına bilgiler verilmeye devam ediliyor. Fenerbahçe yöneticilerinden Ömer Topbaş, NEO Spor’a yaptığı açıklamalarda transfer gündemine dair önemli bilgiler paylaştı.





Adaylara transfer bilgilendirmesi

Topbaş, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye yürütülen transfer görüşmeleri hakkında bilgi verildiğini söyledi.





Guirassy ve Robertson gündemi

Açıklamada, forvet hattı için Serhou Guirassy ile temas kurulduğu ve oyuncunun transfer isteğinin bulunduğu belirtildi. Ancak maaş beklentisiyle kulübün teklifinin henüz örtüşmediği ifade edildi.

Savunma için ise Andrew Robertson'a teklif yapıldığı aktarıldı.





Muriqi iddiası

Topbaş ayrıca eski golcü Vedat Muriqi için de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Muriqi’nin Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı ancak devre arasında kulübünden ayrılığa izin vermediğini söyledi.















