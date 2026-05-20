Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer ediyor: Okan Buruk ilk görüşmeyi yaptı

09:35 20/05/2026, Çarşamba
Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması sürerken dikkat çeken bir forvet iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk’un, daha önce birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Galatasaray’da hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalar devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sözcü’de yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, eski öğrencisi Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Okan Buruk’un daha önce Çaykur Rizespor döneminde birlikte çalıştığı Kosovalı golcüyü yeniden kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Muriqi için eski takımı Fenerbahçe’nin de devrede olduğu biliniyor.

Ayrıca Vedat Muriqi’in adı Barcelona ile de anlıyor.

