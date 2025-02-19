Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksikler

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic yer almadı. Bu isimlerin dışında transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de kadroya alınmadı.