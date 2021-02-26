Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı belli oldu: Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’de yönetim, geleceği tartışılan teknik direktör Erol Bulut ile yoluna devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, henüz 3. yılını tamamlamadan 5. teknik direktörle yol ayrımına gitmek istemiyor.

Sezon sonuna kadar Erol Bulut

Şu anda iyi bir teknik direktör bulmanın zor ve maliyeti olacağı, yeni teknik direktörün de bir uyum süreci gerekeceği için hoca değişikliğinin daha kötü sonuçlar getirebileceği düşünülüyor. Yönetim, bu nedenle sezon sonuna kadar teknik direktör Erol Bulut ile yola devam etme konusunda karar verdi.

SPOR Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcularla birebir görüştü

Şampiyonluk inancını sürdürüyor

Fenerbahçe’de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puanımız var. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Bir galibiyet serisi yakalamalıyız. Bu galibiyet serisinin başlangıcını da Trabzonspor maçıyla yapmalıyız. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve diri bir şekilde gidip 3 puanı alacağız. Artık her maçımız final niteliği kazandı. Hedefimiz belli, şampiyonluk isteyen bir takımız. Artık hata yapma, puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanarak yeniden şampiyonluk ateşini yakmalıyız” dedi.

REKLAM

Son vuruşlarda, isabetli orta ve son pasların istedikleri gibi olmadığını belirten teknik direktör Erol Bulut, “Pasları daha iyi yapmalıyız. Son vuruş, isabetli orta ve son pasları iyi yapamıyoruz. Sahada doğru kararlar vermeliyiz, doğru düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe, Trabzonspor'u bu planla yıkmaya çalışacak

SPOR Papiss Cisse: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i



