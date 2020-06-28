SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza koronavirüse yakalandı. Souza'nın çocuğunun doğumu için gittiği ülkesi Brezilya'da virüse yakalandığı belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 gün boyunca karantinada kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Josef de Souza için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
Josef de Souza Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Josef de Souza, bir gün sarı-lacivertli ekibe dönmek istediğini açıkladı. Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen ve ülkesinin basınına konuşan Brezilyayı oyuncu, "Umarın bir gün yeniden Fenerbahçe'ye dönerim" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan futbolu beklediğimden daha iyiSuudi Arabistan futbolunun iyi bir seviyede olduğunu söyleyen Souza, "Ben daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama yabancı sayısının artması takımların kalitesini de belli anlamda yukarıya taşıdı. Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Ittihad takımları buradaki büyük kulüpler. Diğer takımlar da çok fazla potansiyele sahip. Sahaya 7 yabancıyla çıkabiliyorlar. Brezilya Ligi'ne göre daha düşük seviyede olduğunu düşünmüştüm ama bugün baktığımızda hiç de öyle değil" dedi.Yeniden Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Brezilya ve Avrupa’da büyük kulüplerde oynadığım için minnettarım ve özellikle Fenerbahçe’ye karşı büyük bir sevgim var. Türkiye’de 3 yıl oynadım, şampiyonluk yaşamadım ama buna karşın taraftarın bana duyduğu sevgiyi biliyorum. Umarım bir gün Fenerbahçe’ye oyuncu olarak ya da başka bir görevle dönebilirim” ifadelerini kullandı.

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