Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza koronavirüse yakalandı. Souza'nın çocuğunun doğumu için gittiği ülkesi Brezilya'da virüse yakalandığı belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 gün boyunca karantinada kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Josef de Souza için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.