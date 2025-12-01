Derbide 43. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi
Süper Lig'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 43. dakikasında sarı-lacivertli ekibin bulduğu gol, büyük tartışma yarattı. Maçın hakemi Yasin Kol, gol öncesinde topun Fenerbahçeli oyuncu Škriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Bu iptal kararı, Kadıköy'de Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet arasında yoğun tepkiye neden oldu. İşte eski hakemlerin bu pozisyon için yorumu.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Maçın 43. dakikasında Fenerbahçe’nin golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Peki, Fenerbahçe’nin golü neden iptal edildi, karar doğru mu? İşte eski hakemlerin yorumları.
Fenerbahçe’nin golü neden iptal edildi, karar doğru mu?
Fenerbahçe’nin golü neden iptal edildi, karar doğru mu?
İşte eski hakemlerin o pozisyon için yorumu;
Deniz Ateş BİTNEL:
'Alvarez'in kolu ile Davinson'un yüzüne geliyor bu bir faul. Aynı zamanda top Skriniar 'ın doğal olmayan koluna temas ediyor. Faul verilmeseydi bile elle oynama olduğu için gol yine de iptal edilirdi.'
Erman Toroğlu:
"Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru karar."
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
#derbi