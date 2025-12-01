Derbi öncesi yıldız futbolcudan flaş açıklama: ‘Real Madrid ile aynı’

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'ya verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki zorlu bir meydan okuma olarak gördüğü Fenerbahçe'yi, eski kulübü Real Madrid ile kıyasladı.
Marco Asensio, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'yı İstanbul'da Fenerbahçe'nin tesislerinde ağırladı.
İspanyol futbolcu kendisine yöneltilen soruya flaş bir cevap verdi.
"F.BAHÇE, REAL MADRID İLE AYNI"
- "Kariyerinizdeki en zor kararlarından biri miydi?"
"Birçok şeyi değerlendirmek gerekiyordu ve benim için bu iddialı bir meydan okumaydı, kendimi tekrar sınamak istedim. Madrid'den ayrıldığımdan beri beni en çok motive eden şey kendimi sınamak, hedefler koymak oldu...
Bazı nedenlerden dolayı transfer dönemi sonuna kadar uzadı, ama doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çok motive ve heyecanlıyım.
Bu kulüp, kazanma baskısı açısından Real Madrid ile birçok benzerlik taşıyor."