Andre Franco'nun serbest kalma bedeli belli oldu

Jorge Jesus'un isteği üzerine transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Estoril ile iyi bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Franco'nun transferi için çalışmaları başlattı.

Serbest kalma bedeli 10 milyon euro

Jorge Jesus'un önerdiği Portekizli oyuncu, kulübü Estoril ile yeni sözleşme imzaladı ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli 10 milyon euro olarak belirlenirken, Estoril'in 3-5 milyon euro arasında satışa onay vereceği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe henüz Andre Franco için resmi teklifte bulunmazken, Jesus'un imzayı atmasının ardından, teklifin hazırlanacağı öğrenildi.

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"Şaşırtıcı değil"

Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ise daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ona teklifler gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Daha birçok teklif olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon takımıyla 37 maçta süre alan Andre Franco, 11 gol ve 4 asistle oynadı.

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