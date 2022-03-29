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Fenerbahçe'nin istediği Roger Schmidt Benfica ile anlaştı

Gelecek sezon için takımı yabancı bir hocaya teslim etmek isteyen Fenerbahçe, birçok farklı isimle masaya oturmuştu. Sarı-lacivertlilerin istediği isimlerden birisi olan Roger Schmidt'in Benfica ile anlaştığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin istediği Roger Schmidt Benfica ile anlaştı
Roger Schmidt

Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ederken, Alman basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın hoca adayları arasında listenin başlarında yer alan Roger Schmidt'in, Benfica ile anlaştığı iddia edildi.

Kicker'ın haberine göre Benfica, sezon sonunda PSV'den ayrılacağını açıklayan Roger Schmidt ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz haftalarda tecrübeli hoca ile görüştüğü ve 'Mayıs ayına kadar hiçbir takım ile anlaşmayacağım' yanıtını aldığı iddia edilmişti.

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