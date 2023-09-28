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Spor

Fenerbahçe'nin maçlarına damga vuran adam Szymanski

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir’e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı.

22:19 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 7. golüne ulaştı.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 7. golüne ulaştı.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı. Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.

Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.




#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Başakşehir
43 dakika önce
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Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti | ÖZET