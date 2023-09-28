Fenerbahçe'nin maçlarına damga vuran adam Szymanski

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.