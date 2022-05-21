Süper Lig Ahmet Çalık 2020/2021 Sezonu sona erdi. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Sarı-lacivertli takımın 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Ukrayna takımlarının da yer alması durumunda Dinamo Kiev veya Kopenhag / Midtjylland ekiplerinden birisiyle karşılaşacak.
- 14 Temmuz'da belli olacak
- Önümüzdeki sezon Avrupa macerasına 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak Fenerbahçe'nin rakibi 14 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 19-20 Temmuz'da 2. ön eleme turu ilk maçı ve 26-27 Temmuz'da da rövanş maçı oynanacak.