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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig Ahmet Çalık 2020/2021 Sezonu sona erdi. Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sarı-lacivertli takımın 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Ukrayna takımlarının da yer alması durumunda Dinamo Kiev veya Kopenhag / Midtjylland ekiplerinden birisiyle karşılaşacak.

  • 14 Temmuz'da belli olacak
  • Önümüzdeki sezon Avrupa macerasına 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak Fenerbahçe'nin rakibi 14 Haziran’da yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 19-20 Temmuz'da 2. ön eleme turu ilk maçı ve 26-27 Temmuz'da da rövanş maçı oynanacak.
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