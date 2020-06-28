Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Sezonun flaş ismi için nabız yokladı

Fenerbahçe'nin, geçen aylarda transfer haberlerine konu olan Gerson Rodrigues'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorarak nabız yokladı.

Bonservisi Kiev'de

Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

10 maçta 7 gole direkt katkı sağladı

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, ocak ayındaki ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.