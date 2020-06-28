SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues'in performansı

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Sezonun flaş ismi için nabız yokladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Diğer
Gerson Rodrigues'in hızı ve rakip savunmayı yıpratan özellikleri öne çıkıyor.

Gerson Rodrigues'in hızı ve rakip savunmayı yıpratan özellikleri öne çıkıyor.

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

Fenerbahçe'nin, geçen aylarda transfer haberlerine konu olan Gerson Rodrigues'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorarak nabız yokladı.

Bonservisi Kiev'de

Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

10 maçta 7 gole direkt katkı sağladı

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, ocak ayındaki ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Rodrigues'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rodrigues'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.


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