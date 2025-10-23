Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 8 maç yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek puanını 6 yaptı ve 12. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Yakalığı birkaç atağı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, topu rakibine bıraktığı bölümde pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesiyle geçen ikinci yarıda rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti.