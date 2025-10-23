Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu

22:1423/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa'da kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanan maçların ardından puan durumu tablosu da güncellendi. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skor ile geçmeyi başardı. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa'daki puanı kaç oldu? Kaçıncı sırada? İşte 2025 UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 8 maç yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek puanını 6 yaptı ve 12. sıraya yerleşti.


FENERBAHÇE PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Yakalığı birkaç atağı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, topu rakibine bıraktığı bölümde pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesiyle geçen ikinci yarıda rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti.


UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Stuttgart (Almanya): 1-0

Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Brann (Norveç) - Rangers (İskoçya): 3-0

FCSB (Romanya) - Bologna (İtalya): 1-2

Genk (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 2-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


