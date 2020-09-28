TRANSFER

Fenerbahçe'nin Visca teklifi

Visca teklifi ortaya çıktı: 3 milyon euro artı bir futbolcu

Fenerbahçe’nin kanat transferinde ilk hedefi Başakşehir’in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca. Sarı-lacivertliler, Visca transferine karşılık Başakşehir’e 3 milyon euro para ve Serdar Aziz ile Deniz Türüç’ten birini takas olarak teklif edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edin Visca, bu sezon çıktığı 3 maçta skora katkı yapamadı.

Edin Visca, bu sezon çıktığı 3 maçta skora katkı yapamadı.

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Başakşehir ile sözleşme uzatmayan Edin Visca’nın aklı Fenerbahçe’de. Boşnak kanat oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giymek istiyor. Edin Visca’ya Arabistan yarımadasından da ciddi teklifler olduğu, ancak başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Başakşehir yönetimi de Fenerbahçe’den gelecek tekliflere açık.

Visca'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12.5 milyon euro.
Visca'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12.5 milyon euro.
İHA

Takas artı para

Sarı-lacivertli yönetim, Edin Visca transferini futbolcu takası artı bir miktar parayla gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin 1 yıl daha sözleşmesi olan Visca için 2-3 milyon euro bonservis bedeli ve Serdar Aziz ile Deniz Türüç’ten birini takas olarak önerdiği gelen haberler arasında.

Visca'dan mükemmel gol
Diğer

Visca'dan mükemmel gol

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk etti. Visca 10. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.


Sezona kötü başladı

Geçen sezon ligde 34 maçta 4 kez oyundan çıkan, sezon boyunca toplam 28 dakika kenarda oturan Edin Visca, 2020-2021 sezonunda 4 maçta şimdiden 2 kez oyundan alındı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da son Karagümrük yenilgisi sonrası Visca’ya tepki göstermişti.

Perotti için görüşmeler devam ediyor


Fenerbahçe’de, kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken, Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 32 yaşındaki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme karşılığında prensipte anlaşıldı. Perotti için Roma ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor.

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?
Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

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