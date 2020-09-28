Visca teklifi ortaya çıktı: 3 milyon euro artı bir futbolcu

Başakşehir ile sözleşme uzatmayan Edin Visca’nın aklı Fenerbahçe’de. Boşnak kanat oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giymek istiyor. Edin Visca’ya Arabistan yarımadasından da ciddi teklifler olduğu, ancak başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Başakşehir yönetimi de Fenerbahçe’den gelecek tekliflere açık.

Takas artı para

Sarı-lacivertli yönetim, Edin Visca transferini futbolcu takası artı bir miktar parayla gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin 1 yıl daha sözleşmesi olan Visca için 2-3 milyon euro bonservis bedeli ve Serdar Aziz ile Deniz Türüç’ten birini takas olarak önerdiği gelen haberler arasında.

01:20 dk 07 Aralık 2017 Diğer Visca'dan mükemmel gol Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk etti. Visca 10. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.





Sezona kötü başladı

Geçen sezon ligde 34 maçta 4 kez oyundan çıkan, sezon boyunca toplam 28 dakika kenarda oturan Edin Visca, 2020-2021 sezonunda 4 maçta şimdiden 2 kez oyundan alındı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da son Karagümrük yenilgisi sonrası Visca’ya tepki göstermişti.

Perotti için görüşmeler devam ediyor





Fenerbahçe’de, kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken, Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 32 yaşındaki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme karşılığında prensipte anlaşıldı. Perotti için Roma ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor.