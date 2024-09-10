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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının forma kol sponsorluğu için yeni anlaşma sağladı.

12:47 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:51 - 10/09/2024 Salı
AA
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Zeren Group Holding Enerji Grubu Başkanı Cem Osman Sokullu ve Zeren Group Holding CEO Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın katıldı.


Burak Çağlan Kızılhan, Alpet logosunun formalarının sağ kolunda yer alacağını belirterek, "Futbol A takımımız ile Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama sistemine sahip dağıtım şirketlerinden birisiyle beraberiz. Fenerbahçe'nin sahadaki zaferlerini yeni sezonda şampiyonlukla taçlandırmasını bekliyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.


Zeren Group Holding Enerji Grubu Başkanı Cem Osman Sokullu da logolarının Fenerbahçe formasında yer almasından gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu sezon umuyorum Fenerbahçe Alpet'e, Alpet de Fenerbahçe'ye şans getirecektir. Şampiyonlukla taçlanan bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.


Yusuf Yatkın da Fenerbahçe'yle bir araya gelmeyi uzun süredir arzu ettiklerini belirterek, "Umarım iyi bir iş birliği olacak ve şampiyonluk kupasını inşallah beraber kaldıracağız." açıklamasını yaptı.


Toplantı, fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.



#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Alpet
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