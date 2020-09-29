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Fenerbahçe'nin Ze Luis transferinde son durum

Yıldız golcü gemileri yaktı: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim

Samatta'nın yanına bir golcü daha almak isteyen Fenerbahçe, Ze Luis konusunda Porto’yu ikna etmeye çalışıyor. Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerin 6 milyon euroluk teklifini 8 milyon euroya çıkarmasını istiyor. 29 yaşındaki golcü ise kulübüyle görüşerek Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ze Luis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Ze Luis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Forvet hattına Mbwana Samatta’yı kattıktan sonra o bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Porto’dan Ze Luis’i de kadrosuna katmak istiyor ancak Portekiz ekibi bu konuda ikna olmuyor.

Porto 8 milyon euro istiyor

Ze Luis transferi için Portekiz ekibiyle 1+2 yıl kiralama/zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma yapmak için uğraşan Fenerbahçe, 6 milyon euro önerdi ve bu ücreti de 2 yıla yayarak ödemeyi teklif etti. Yönetim, Porto’yu ikna ederse; 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon kiralık olarak sarı-lacivertli takımda forma giyecek ve gelecek sezon da bonservisiyle birlikte Fenerbahçe’de olacak. Sarı-lacivertli yönetimin 1+1 yıllık teklifini kabul eden Porto, 6 milyon euroluk bonservis bedeli teklifini ise reddetti ve Ze Luis’in zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon euro olarak belirledi. Ze Luis için Porto ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşırsa golcü futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul’a getirecek.

Ze Luis'in Porto ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ze Luis'in Porto ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ze Luis Fenerbahçe'yi istiyor

Ze Luis ile 1+2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde bonus ödemesi (kulüpler anlaşırsa) yapacak. Portekiz basını da Ze Luis’in menajeri ile beraber Porto yönetimi ile pazar akşamı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini ileterek kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını talep etti. Portekiz basını da bu görüşmeyi, Ze Luis fotoğrafını kullanarak “Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum” şeklinde sundu.

Porto’nun antrenman tesislerinde çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun lisansı kulübü tarafından çıkarıldı. Ze Luis, herhangi bir sakatlık yaşamaması ve transfer döneminin son gününe kadar bir opsiyon olarak tutulmak için maçlarda oynatılmıyor.

Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun telefonda konuştuğu golcü ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin golcü transferindeki hedeflerini açıkladı.Santrfor bölgesi için üç aday olduğunu belirten Çelikler'in, konuyla ilgili Haber Global'de yaptığı açıklamalar şöyle;"Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış""Samatta adaylardan biri, benim duyduğum Lazio’da oynayan Caicedo ikinci ihtimal, Portolu Ze Luis’i direkt Emre Belözoğlu aramış, 8 milyon euro bonservisi var. Oyuncu, 'Ben gelirim ama bonservis var' demiş. Bonservis de 8’den 7’ye düşmüş, daha aşağı değil. Fenerbahçe’de bir de Cavani konuşuluyor ama çok zor. Kaynaklarım doğrulamadı sponsor dedikodularını."31 maç 10 golBeşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Ze Luis, 2019 yazında Spartak Moskova'dan 10.75 milyon euro bonservisle Porto'ya transfer oldu. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 2 de asist kaydetti.Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atarFenerbahçelilerin konuştuğu '30 gol atacak forvet'in ismi ortaya çıktı

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