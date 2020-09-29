Yıldız golcü gemileri yaktı: Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim

Forvet hattına Mbwana Samatta’yı kattıktan sonra o bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Porto’dan Ze Luis’i de kadrosuna katmak istiyor ancak Portekiz ekibi bu konuda ikna olmuyor.

Porto 8 milyon euro istiyor

Ze Luis transferi için Portekiz ekibiyle 1+2 yıl kiralama/zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma yapmak için uğraşan Fenerbahçe, 6 milyon euro önerdi ve bu ücreti de 2 yıla yayarak ödemeyi teklif etti. Yönetim, Porto’yu ikna ederse; 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon kiralık olarak sarı-lacivertli takımda forma giyecek ve gelecek sezon da bonservisiyle birlikte Fenerbahçe’de olacak. Sarı-lacivertli yönetimin 1+1 yıllık teklifini kabul eden Porto, 6 milyon euroluk bonservis bedeli teklifini ise reddetti ve Ze Luis’in zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon euro olarak belirledi. Ze Luis için Porto ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşırsa golcü futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul’a getirecek.

Ze Luis Fenerbahçe'yi istiyor

Ze Luis ile 1+2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euroyu geçmeyecek şekilde bonus ödemesi (kulüpler anlaşırsa) yapacak. Portekiz basını da Ze Luis’in menajeri ile beraber Porto yönetimi ile pazar akşamı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini ileterek kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını talep etti. Portekiz basını da bu görüşmeyi, Ze Luis fotoğrafını kullanarak “Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum” şeklinde sundu.

Porto’nun antrenman tesislerinde çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun lisansı kulübü tarafından çıkarıldı. Ze Luis, herhangi bir sakatlık yaşamaması ve transfer döneminin son gününe kadar bir opsiyon olarak tutulmak için maçlarda oynatılmıyor.