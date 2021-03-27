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Fenerbahçe'ye 4 hoca adayı

Arjantin basınına göre Gallardo, Fenerbahçe’ye en yakın hoca adayları arasında. Dalic, sarı-lacivertli kulübün teklifine sıcak bakarken, Löw konusunda ise İspanya’da ciddi rakipler bulunuyor. Rangnick de Fenerbahçe’nin listesindeki diğer aday.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye 4 hoca adayı
Gallardo-Löw-Dalic-Rangnick

Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adam getirmeyi planlayan Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör adaylarıyla temasa geçti. Adaylar arasında ismi öne çıkan isimler Joachim Löw, Zlatko Dalic ve Marcelo Gallardo.

Arjantin basınında Gallardo haberlerini öne çıkıyor. TNT Sports, Fenerbahçe’nin her şeyiyle Gallardo için çaba gösterdiğini belirtti. Ancak Arjantinli teknik direktörün kariyeri boyunca Avrupa’da sahaya çıkmamış olması dezavantaj oluşturuyor. Fenerbahçe’nin teklifinin maddi olarak çok tatmin edici olduğu, Gallardo’nun 2014 yılından bu yana çalıştığı River Plate’ten ayrılıp, Fenerbahçe’yi çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Zlatko Dalic de listede yer alıyor. Fenerbahçe, Dalic’i geçen sezon başında takımın başına getirmek istemiş ancak 2020 Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) ertelenmesiyle transferi gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, EURO 2020’den sonrası Dalic’i takımın başına getirmek istiyor. Artık bir kulüp çalıştırmak isteyen 54 yaşındaki çalıştırıcı da Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

Listede yer alan isimlerden biri de EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı’nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw. Fenerbahçe ile Löw’ün menajeri arasında görüşmelerin başladığı belirtildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Alman çalıştırıcının menajeriyle şartları konuştu. Ancak Löw’e, Fenerbahçe dışında İspanya’dan da ciddi bir teklifler olduğu belirtildi.

Alman teknik adam Ralf Rangnick de Fenerbahçe’nin listesinde yer alan diğer aday.

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