UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe'ye gol atan 'Türk' gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapattı. Mücadelede Trnava'yı 1-0 öne geçiren golü atan Kubilay Yılmaz ise gündem oldu. Bunun sebebi ise 22 yaşındaki oyuncunun önceki günlerde Galatasaraylı olduğunu açıklamış olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kubilay Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

Kubilay Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

Fotoğraf: RADOVAN STOKLASA

Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Trnava'yı 1-0 öne geçiren golü Türk asıllı Avusturyalı golcü Kubilay Yılmaz attı.

22 yaşındaki oyuncunun gol sonrası yaşadığı sevinç ve önceki günlerde verdiği bir röportajda Galatasaraylı olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de sempati duyduğum bir takım var. Babam Galatasaraylı, biz ailecek.
  • Kubilay Yılmaz bu sezon Trnava formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

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