Fenerbahçe'ye gol atan 'Türk' gündem oldu

Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Trnava'yı 1-0 öne geçiren golü Türk asıllı Avusturyalı golcü Kubilay Yılmaz attı.

22 yaşındaki oyuncunun gol sonrası yaşadığı sevinç ve önceki günlerde verdiği bir röportajda Galatasaraylı olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de sempati duyduğum bir takım var. Babam Galatasaraylı, biz ailecek.

Kubilay Yılmaz bu sezon Trnava formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.