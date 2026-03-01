Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye Mart Cox'tan kötü haber

13:491/03/2026, Pazar
AA
Marta Cox, Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Marta Cox sakatlandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.





