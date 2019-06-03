FenerOL yeterli değil

UEFA Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında 65 milyon Euro açık veren Fenerbahçe’ye Haziran ayı sonuna kadar süre verdiği ve bu süreçte sarı-lacivertli kulübün satış yapmadan transfer yapamayacağı iddia edildi.

Yönetim geçtiğimiz hafta FFP ile ilgili UEFA’ya detaylı bir rapor sunmuş ve FenerOl kampanyasında bugüne kadar toplanan parayı gelir tablosunda göstermişti. UEFA, FenerOL kampanyasında toplanan geliri yeterli görmedi, borçların yapılandırılmasını istedi.

Devletin bankalarla düşük faizle kulübün borçlarını yapılandırması anlaşmasının Haziran ayı sonuna kadar nihai sonuca ulaşması büyük önem kazandı. Fenerbahçe’nin Haziran ayı sonuna kadar borçlarını yeniden yapılandırması gerekiyor. Yönetim, UEFA kararını açıklayacağı Haziran ayı sonuna kadar satmadan oyuncu transfer edemeyecek. UEFA, sarı-lacivertli takımdan satmadan oyuncu transfer etmemesini istedi. Yönetim bu süreçte kadrosunda Eljif Elmas, Miha Zajc ve Jailson gibi isimleri satarak yeni transferler için kaynak oluşturmayı planlıyor.

Ayrıca FenerOL kampanyasıyla para toplanmaya devam edilecek. Metin Aşık’ın vefatı nedeniyle ertelenen FenerOL canlı yayın programı önümüzdeki günlerde yapılacak. Bugüne kadar 35 milyon Euro toplanan kampanyada Haziran ayı sonuna kadar bu rakamın maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Fenerbahçe eğer Haziran ayı sonuna kadar şartları yerine getiremezse transfer yasağı ya da Avrupa’dan men cezasıyla karşı karşıya kalma tehlikesi var.

Sarı-lacivertli kulübün, UEFA’dan herhangi bir ceza almaması için devletin borç yapılandırma anlaşmasının olması, devletin Trabzonspor’da olduğu gibi Fenerbahçe’ye de yardım etmesi, FenerOL kampanyasında bir ay içinde en az 20 milyon Euro toplanması, Haziran ayı sonuna kadar transferde satmadan oyuncu transfer yapaması gerekiyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalara başlayan sarı-lacivertli ekibin FFP nedeniyle transfer çalışmaları da olumsuz etkileniyor.

Haziran ayı sonuna kadar UEFA’nın söyledikleri yapılamazsa transfer politikası değişecek ve yeni sezon kadro planlamasında istenilen hamleler yapılamayacak.