Spor Fernando Musleradan dikkat çekici yorum "Bizim maçlarda çok iyi oynuyor"
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Fernando Muslera'dan dikkat çekici yorum: "Bizim maçlarda çok iyi oynuyor"

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Yeni Malatya ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleradan dikkat çekici yorum: Bizim maçlarda çok iyi oynuyor
Fernando Muslera - Galatasaray Kaptanı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Yeni Malatya ile oynadığı maçtan sonra mücadeleyi değerlendirdi.

Uruguaylı file bekçisi, 0-0 biten karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirirken rakip takım kalecisi Ertaç'a övgülerde bulundu.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle;

  • -"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."
  • -"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün..."
  • -"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."
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