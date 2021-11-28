Fernando Muslera'dan dikkat çekici yorum: "Bizim maçlarda çok iyi oynuyor"

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Yeni Malatya ile oynadığı maçtan sonra mücadeleyi değerlendirdi.
Uruguaylı file bekçisi, 0-0 biten karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirirken rakip takım kalecisi Ertaç'a övgülerde bulundu.
Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle;
- -"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."
- -"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün..."
- -"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."