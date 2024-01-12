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Spor

Santos'un ilk rakibi Karagümrük

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Teknik direktör Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

10:19 - 12/01/2024 Cuma
AA
Fernando Santos ilk idmanına dün çıktı.
Fernando Santos ilk idmanına dün çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.


Santos taraftarlarla buluşacak

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.


Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.


Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.




İç sahada galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.


Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.




Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.


Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.


Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev yapacak.





#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Karagümrük
#Süper Lig
34 dakika önce
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