Beşiktaş Kulübü, Portekizli teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, deneyimli teknik adama, "Hocaların hocası" diye hitap etti. Soruları cevaplayan Santos, "Şuan takımın durumu iyi değil ama birlikte çalışarak Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz" açıklamasını yaptı. Oyun felsefesini kazanmak üzerine kurduğunu belirten 69 yaşındaki teknik adam, "Sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz" diye konuştu.