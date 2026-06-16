PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! MEBBİS Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI 2026

Yayımlanan kılavuza göre, atama sonuçları 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. MEB tarafından 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan kılavuz, öğretmen ve yönetici adaylarının başvuru süreçlerine dair önemli bilgiler içeriyor. Adaylar, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebildiler. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden alındı. Adaylar, bu süreçte en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipti.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB, sonuçları açıkladığı an haberimiz güncellenecek.