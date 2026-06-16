PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! MEBBİS Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Başvurularını mayıs ayında tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte görev yerlerini öğrenebilecek.
Kariyer planlamalarını proje okullarında sürdürmek isteyen öğretmenler ve yöneticiler bugün açıklanacak sonuçlara kilitlendi. MEB tarafından yürütülen proje okulları atama sürecinde sonuçlar personel.meb.gov.tr üzerinden adayların erişimine sunulacak.
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI 2026
Yayımlanan kılavuza göre, atama sonuçları 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. MEB tarafından 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan kılavuz, öğretmen ve yönetici adaylarının başvuru süreçlerine dair önemli bilgiler içeriyor. Adaylar, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebildiler. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden alındı. Adaylar, bu süreçte en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipti.
Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB, sonuçları açıkladığı an haberimiz güncellenecek.
ATAMA VE GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen tarihte yapılacak. Sonuçların 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren açıklanmasının ardından, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Yöneticilerin görevlendirme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.
ATAMALAR İPTAL EDİLMEYECEK
Proje okulları atama sonuçları açıklandıktan sonra ataması ve görevlendirmesi yapılanların işlemleri iptal edilemeyecek. Görevlendirmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacak.