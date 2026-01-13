Fethiyespor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Başakşehir galibiyetiyle grup etabına başlayan sarı-kırmızılılar, Fethiye deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Galatasaray'da bu maç öncesi 8 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ile Ismael Jakobs, sakat Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara takımlarını yalnız bırakacak.