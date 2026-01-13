Fethiyespor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak.
Başakşehir galibiyetiyle grup etabına başlayan sarı-kırmızılılar, Fethiye deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
Galatasaray'da bu maç öncesi 8 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ile Ismael Jakobs, sakat Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara takımlarını yalnız bırakacak.