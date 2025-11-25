FIBA Avrupa Başkanı Garbajosa'dan EuroLeague açıklaması

Jorge Garbajosa, Avrupa Ligi (EuroLeague) CEO’su Paulis Motejiunas’ın NBA Avrupa projesinin “kafa karışıklığı yarattığı” yönündeki sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Paulius ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkim var ve görüşlerine saygı duyuyorum. 2000 yılında EuroLeague kurulduğunda belki FIBA da benzer şeyler düşünmüştür. Fakat tutarlı olmak gerekiyor; eğer serbest bir pazar diyorsak bu herkes için serbest pazar anlamına gelir. ‘Senin tekelin geçersiz ama benimki geçerli’ diyemeyiz. Burada ayrıca kulüplerin ve ulusal liglerin sürdürülebilirliği konusu var. Avrupa basketbolunda bir ‘Sindrella hikayesi’ yaşanamamasından da endişeliyim; Premier Lig’i kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne giden Leicester gibi bir örnek bizde olamıyordu. Şimdi olacak. Lisanslı olanlar dışında bir takım İspanya, İtalya, Almanya veya Türkiye ligini kazanırsa bu yeni organizasyonda yer alma şansı kazanacak. Takımların en az yüzde 20–30’u sportif başarıyla bu turnuvaya katılacak ve gelirlerden adil bir pay alacak. Açık bir rekabet olacak. Bence bu projenin en büyük kazananı ulusal ligler olacak çünkü potansiyelleri ilk kez gerçek anlamda karşılık bulacak.”





NBA Avrupa projesinin etkisi





Garbajosa, NBA Avrupa’nın Avrupa basketbolunun sonu olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Avrupa basketbolunun sonu geleceğine dair yorumlar duyuyorsunuz ama biz aslında Avrupa’da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden (BCL) ve ulusal liglerden takımların erişim hakkı olacak. Ayrıca NBA, Avrupa sporunun temel ilkelerine — meritokrasi, oyuncu uygunluğu, hakemlik modeli gibi — saygı göstereceğini garanti ediyor. Bu da Atlantik’in öte tarafından gelen dostlarımızın, Avrupa spor ilkelerini burada bazı kişilerden daha iyi anladığını gösteriyor. Avrupa ve dünya basketbolunun en üst otoritesi olarak FIBA, basketbolun ortak çıkarlarını korur. Bu nedenle EuroLeague dahil herkesi diyalog masasına davet etmeye devam ediyoruz. Birleşmek ve uzlaşma bulmak bizim görevimiz, her zaman kolay olmasa da.”

EuroLeague’in karlı olup olmadığıyla ilgili soruya Garbajosa şu yanıtı verdi:

“EuroLeague’in karlı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bildiğim şey şu ki; katılan kulüpler denk bütçe yapamıyor. Bu bilgi, kendilerinin açıkladığı finansal verilerden geliyor.”





Maç takvimi ve oyuncu yükü





Garbajosa, takvimdeki maç yoğunluğu konusunda FIBA’nın yaklaşımının farklı olduğunu vurguladı:

“Bazıları maç sayısını artırmaya devam ederken FIBA tam tersini yapıyor. Biz oyuncuları merkeze koyuyoruz, sağlıkları ve iyi oluşlarıyla ilgileniyoruz. Dünya Kupası, EuroBasket veya Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için oynanması gereken maç sayısını azalttık.”





Kadın basketbolunda yapılan değişiklikler





Kadın basketboluna yönelik yeni formatlar hakkında da konuşan Garbajosa, şu bilgileri verdi: