Fikret Orman: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı
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Fikret Orman: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı

Görevi bırakma kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları ile bir araya geldi. Orman'ın istifa etmesini istemeyen siyah-beyazlı bir grup taraftar, destek tezahüratlarında bulundu.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından karşılandı.

Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu.

Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı.

Orman'ın kulüp binasına giriş yaparken, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı" sözleri dikkati çekti.


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