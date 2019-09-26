Fikret Orman: Hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı

İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından karşılandı.

Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu.

Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı.

Orman'ın kulüp binasına giriş yaparken, "Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı" sözleri dikkati çekti.

Fikret Orman: Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı. pic.twitter.com/msZ2FetbDA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Eylül 2019



