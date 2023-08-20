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Spor

Filenin Sultanları yine kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın C Grubu ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekibimiz üç seti de 25-13'lük setlerle kazanmayı başardı ve maçı 3-0 üstün tamamladı.

22:19 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Filenin Sultanları ikinci maçını da kazandı

Filenin Sultanları ikinci maçını da kazandı

#filenin sultanları
#CEV Avrupa Şampiyonası
#Azerbaycan
23 dakika önce
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